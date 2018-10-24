В Екатеринбурге в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля пострадали пять человек

12:00 | 28.10.2018

Фото: e1.ru

Вчера вечером в Екатеринбурге на пересечении Амундсена и Объездной произошло столкновения легкового автомобиля ZAZ Chance и маршрутки. В ДТП пострадали пять человек.



По информации очевидцев, маршрутка и автомобиль ехали во встречном направлении, оба пытались повернуть на улицу Амундсена – в итоге маршрутка врезалась в легковушку. Также они задели автомобиль Toyota RAV4, который незначительно пострадал.



Пострадавшими в аварии стали водитель и пассажиры автомобиля ZAZ Chance, из них – двое взрослых и трое подростков. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В маршрутке пассажиров не было.



В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.