В Екатеринбурге ликвидирована троллейбусная остановка «Декабристов»

11:44 | 28.10.2018

Фото: sibkray.ru

Со вчерашнего дня, 27 октября, в Екатеринбурге отменена троллейбусная остановка «Декабристов» на пересечении улиц Розы Люксембург и Чапаева.



Сообщается, что остановка была ликвидирована по инициативе управления ГИБДД по Свердловской области. Письмо о соответствующей отмене подготовили в Комитете по транспорту и организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.