На Кольцовском тракте миксер-бетоновоз протаранил экскаватор

Прошедшей ночью около 02:40 на Кольцовском тракте, в районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо», столкнулись экскаватор и бетоновоз. По непонятной причине КамАЗ протаранил экскаватор, от мощного удара экскаватор опрокинуло на бок на дорожное ограждение, у КамАЗа серьёзно повреждена кабина.В результате ДТП бетоновоз и экскаватор перегородили две полосы дороги, проехать можно только по одной полосе.По информации очевидцев, никто из водителей транспортных средств серьёзно в аварии не пострадал.