«Реальный пацан» Колян Наумов презентовал в Екатеринбурге собственную одежду

19:28 | 27.10.2018

Фото: momenty.org

Звезда известного юмористического телесериала «Реальные пацаны» Николай Наумов, больше известный как Колян, презентовал в Екатеринбурге одежду собственного бренда Real Kolyan. В качестве специального гостя он прибыл в уральскую столицу на открытие магазина современной культуры 654store в торговом центре «Радуга парк», где можно будет купить его вещи.



— Показ прошёл только в одном месте. Мы — единственная компания, которая представляет коллекцию Николая в России. Футболки просто изумительные, — рассказали в магазине 654store.



Коллекция состоит из футболок с рисунками российских художников Алёны Голиковой и Николая Туди. На логотипе вещей изображен знаменитый жест из танца пасодобль, который Колян исполнил в одной из серий ситкома. Стоимость одной футболки — 1 799 рублей.