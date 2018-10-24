В Екатеринбурге на Уралмаше женщина сбила девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

19:10 | 27.10.2018

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня в полдень на Уралмаше на улице 40-летия Октября владелица Mercedes сбила 12-летнюю девочку. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель ехал в сторону улицы 22-го Партсъезда, когда девочка стала перебегать дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости регулируемого перекрёстка.



По словам водителя, ребёнок выскочил на дорогу неожиданно — наезда избежать не удалось даже при экстренном торможении.



У девочки травма головы, сотрясение, множественные ссадины. Ее увезли в больницу № 9.



— Госавтоинспекция рекомендует ежедневно проводить беседы с детьми на тему безопасности на дороге, — говорят в ГИБДД. — Важно давать ребенку правильный пример, не нарушать ПДД. Водители тоже должны быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и помнить, что дети могут появиться на дороге неожиданно, в неположенном месте или из-за препятствий, ограничивающих обзор.