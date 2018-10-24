Ночью в ДТП под Каменском-Уральским погиб мужчина-пешеход

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Каменска-Уральского, прошедшей ночью в 1 час 30 минут на 1 км автодороги Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный произошло ДТП, в результате которого погиб 45-летний мужчина.По предварительным данным водитель автомашины Хёндэ Старекс двигался со стороны Каменска-Уральского, в строну посёлка Мартюш, направляясь в аэропорт Кольцово. На участке дороги между Каменском-Уральским и деревней Токарева автолюбитель допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Хёндэ пояснил сотрудникам ГИБДД, что пешехода не видел и не имел возможности избежать наезда на него.На месте ДТП совместно с сотрудниками ГИБДД работала следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский». Ими проведены все необходимые мероприятия по оформлению материалов ДТП.«В рамках уголовного расследования данного происшествия будут уточнены причины и обстоятельства случившегося, установлена степень виновности каждого участника дорожного движения», - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Каменска-Уральского.