63 тысячи, и она ваша: в Екатеринбурге продают подпись Анджелины Джоли

14:34 | 27.10.2018

Фото: Андрей Кузнецов/фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Теперь, чтобы приобрести автограф голливудской звезды, героини фильмов «Лара Крофт: Расхитительница Гробниц» и «Солт», Анджелины Джоли достаточно лишь одного клика. Екатеринбуржец готов продать подпись на фотографии с изображением секс-символа почти за копейки: ценный лот обойдётся покупателю ровно в 63 тысячи 50 рублей.



Андрею Кузнецову – продавцу автографа – этот раритет достался от отца, которому его в свою очередь подарил знакомый продюсер. Он купил его в США в специальном магазине, который занимается продажей автографов знаменитостей. Там же выдали сертификат к этому автографу, который подтверждает, что владелец этой подписи обладает автографом Анджелины Джоли.



- Думаю, эта цена вполне адекватная, тем более что за хоккейную клюшку с автографом Павла Дацюка просят больше 100 тысяч рублей, - отмечает Андрей Кузнецов. - Хотя, признаюсь, я еще не решил, готов ли я этот автограф продавать. Может и себе оставлю. Посмотрим, как люди на объявление отреагируют.



Объявление о продаже автографа Джоли доступно на Юле.