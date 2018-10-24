Новости дня
14:34 | 27.10.2018
Фото: Андрей Кузнецов/фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
63 тысячи, и она ваша: в Екатеринбурге продают подпись Анджелины Джоли
Андрею Кузнецову – продавцу автографа – этот раритет достался от отца, которому его в свою очередь подарил знакомый продюсер. Он купил его в США в специальном магазине, который занимается продажей автографов знаменитостей. Там же выдали сертификат к этому автографу, который подтверждает, что владелец этой подписи обладает автографом Анджелины Джоли.
- Думаю, эта цена вполне адекватная, тем более что за хоккейную клюшку с автографом Павла Дацюка просят больше 100 тысяч рублей, - отмечает Андрей Кузнецов. - Хотя, признаюсь, я еще не решил, готов ли я этот автограф продавать. Может и себе оставлю. Посмотрим, как люди на объявление отреагируют.
Объявление о продаже автографа Джоли доступно на Юле.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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