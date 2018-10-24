Следственный комитет Екатеринбурга отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти школьника в гимназии №47

13:15 | 27.10.2018

Фото: znak.com

Региональное управление следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти пятиклассника прямо на уроке в гимназии №47. Специалисты заключили: мальчик скончался из-за имевшейся у него скрытой болезни, сообщают в пресс-службе ведомства.



Трагедия произошла больше месяца назад, 17 сентября. Ученику 5 «А» класса неожиданно стало плохо на уроке. Из глаз у него текли слёзы, сильные боли в голове не давали учиться. Когда медсестра смерила школьнику давление, оказалось, что оно очень высокое — 190 на 90. В гимназию вызывали скорую помощь. Ранее директор учебного заведения и представители департамента образования администрации Екатеринбурга говорили, что реанимационная бригада ехала 20 минут, что соответствует федеральному нормативу обслуживания экстренных вызовов.



Ребёнка пытались реанимировать прямо в медкабинете, потом перенесли в реанимобиль. Но до больницы мальчик так и не доехал. Через 5 минут врачи объявили родителям о смерти ребёнка.



Пятиклассник воспитывался в положительной семье, учился на отлично. При этом у школьника была III группа здоровья (в неё медики относят часто болеющих детей, имеющих хронические заболевания и патологии в развитии). За неделю до случившегося, 13 сентября, он отсутствовал на занятиях по заявлению родителей в связи с недомоганием. В день трагедии физкультуры у класса, где учился погибший, не было. В расписании стояли две математики (в изучении которой мальчик очень хорошо себя проявлял), музыка, история и две технологии. Сегодня у погибшего 40 дней.