Острое воспаление связок: певицу Клаву Коку срочно госпитализировали после концерта в Екатеринбурге

Вероятно, певица, блогер и ведущая развлекательной телепередачи «Орёл и решка» Клава Кока переоценила свои силы. Артистке придётся отменить масштабный дебютный тур по всей России из-за риска навсегда потерять голос. Девушку срочно госпитализировали после концерта в Екатеринбурге.Клаву Коку доставили больницу с острым воспалением связок. Сейчас она вынуждена лежать под капельницей. О своём самочувствии певица делится с поклонниками в соцсетях.Клава отметила, что ей нужно пройти длительное лечение, чтобы не потерять голос.«В течение месяца мне нужно соблюдать полный голосовой покой, в противном случае высок риск потери голоса. Наверное, я взяла на себя слишком много и мой организм не был готов к этому. Но сейчас мне не просто больно физически, мне больно внутри», — написала она в своём Instagram. Певица заявила, что меньше всего ожидала, что с ней может произойти такое и была просто вынуждена отменить свой дебютный тур.Напомним, два дня назад отменила большой сольный концерт в Москве из-за проблем со здоровьем и Светлана Лобода. Ей была срочно проведена операцию на почке, певицу ждет долгое восстановление после хирургического вмешательства. Запланированный концерт состоится, но уже в январе.Фото: Instagram Клавы Коки