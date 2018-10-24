Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 октября 2018 года

12:12 | 27.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 26.10.2018г. до 08:00 27.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 241 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 108 преступных деяний. В том числе: пять фактов умышленного причинения вреда здоровью, разбой, пять грабежей, 23 кражи, из них три квартирные, три факта мошенничества, 22 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе девять фактов хранения и 13 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 12 человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 15 массовых мероприятий, в которых приняло участие 6970 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 67 сотрудников полиции, 4 сотрудника ОВО Росгвардии, 6 членов ДНД и 47 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.