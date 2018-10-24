Коммунальная авария оставила Академический без холодной и горячей воды

Самый большой новый микрорайон Екатеринбурга – Академический из-за коммунальной аварии полностью остался без воды, отключено как холодное, так и горячее водоснабжение. Жители со вчерашнего дня ходят за водой в помывочные – техпомещения расположенные на первых этажах домов.Как рассказывают жители, воду отключили вчера, 26 октября, около 16:00. Обещали, что к 08:00 сегодняшнего дня вода появится, но, воды как не было, так и нет.УК «Академический» разослала всем жителям микрорайона СМС с оповещением о дате и времени устранения аварии.В Единой диспетчерской службе ЖКХ поясняют, что на пересечении улиц Чкалова и Мехренцева произошла авария, повреждён канализационный коллектор. Работы проводит водоснабжающая компания, и продлятся они примерно до 11:00, после чего в домах должна начать появляться вода.Тем не менее, судя по СМС, разосланным управляющей компанией, жителям нужно ждать возврата водоснабжения после 16:00.