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11:21 | 27.10.2018

Фото: newsonia.eu

Французскому «человеку-пауку», покорившему небоскрёб в Екатеринбурге, вынесли тюремный срок

Опытному французскому альпинисту Алену Роберу, больше известному как французский человек-паук, вынесли тюремный срок за покорение вершин. Скалолаз просидит в тюрьме почти полгода за то, что подаёт молодёжи дурной пример.

Об этом стало известно накануне, 26 октября. Решение вынес Магистратский суд Лондона. Изначально судья рассматривал только британские поползновения Робера –недавно он взобрался на 230-метровое здание в столице Англии.

По мнению представителя судебной коллегии Эдварда МакМуллана, действия опытного альпиниста Робера могут повторить менее подготовленные люди, что приведёт к фатальным последствиям. Суд согласился с этими выводами и, помимо заключения под стражу, потребовал от Алена компенсацию в размере 5,5 тысяч фунтов и выдал запрет на то, чтобы забираться на какие-либо здания в Великобритании, сообщили наши коллеги из URA.RU со ссылкой на телеканал Sky News.

«Чеовек-паук» Ален Робер известен тем, что без страховки и снаряжения взбирается на небоскрёбы по всему миру. В 2014 году он приезжал в Екатеринбург, чтобы покорить «Высоцкий». Правда, при подъёме ему всё-таки пришлось использовать страховку и специальные присоски.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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