Житель Верхней Салды сдал в полицию два пистолета времён Великой Отечественной войны

11:12 | 27.10.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Два пистолета времён Великой Отечественной войны, найденные в старом родительском доме, сдал в полицию 69-летний житель Верхней Салды.



Дом, расположенный на улице Пионеров, достался мужчине в наследство после смерти отца, около 20 лет назад. Недавно спустившись в погреб, он заметил углубление в полу. Просунув туда руку, он нащупал старую ткань, в которую было что-то завёрнуто. Достав свёрток из тайника, мужчина увидел два пистолета.



«Мой отец – ветеран Великой Отечественной войны. Когда я был ребенком, он мне рассказывал, что привёз с фронта два трофейных пистолета, но никогда не показывал, поэтому я даже не знал, существуют ли они на самом деле», – пояснил мужчина в полиции.



«Одним из них оказался «Браунинг», марку второго установят сотрудники полиции в ходе назначенной экспертизы. Оба пистолета с магазинами, но без патронов. Хозяин находки понимал, что хранение огнестрельного оружия запрещено и влечет уголовную ответственность, поэтому сразу обратился к представителям МВД, чтобы их добровольно сдать», – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Он напомнил, что статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Однако, лица, добровольно сдавшие опасные арсеналы, не подлежат уголовной ответственности, мало того, мужчину, сдавшего найденное оружие в полицию, ждёт денежное вознаграждение.



Напомним, что в Свердловской области с 2007 года проводится акция по добровольной сдаче оружия. Она инициирована региональным полицейским главком и нашла поддержку в областном правительстве. Найденные оружие и боеприпасы принимаются во всех райотделах. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. Собранные материалы полиция направляет в лицензионно-разрешительную службу Росгвардии. Затем, после экспертиз, гражданин, проявивший сознательность, получает денежное вознаграждение.



Стоит отметить, что в 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ увеличены на 30%. На выплаты из бюджета области выделено порядка 500 тысяч рублей. С полной версией государственной программы можно ознакомиться по ссылке.



Не стоит забывать, говорят специалисты, что при обнаружении любых взрывных устройств, в том числе старых снарядов и гранат, категорически запрещается самовольно подходить, трогать и перемещать их. Нужно, по возможности, ограничить доступ к месту их обнаружения и немедленно вызвать сотрудников полиции.