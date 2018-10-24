В эти выходные в Екатеринбурге начнётся существенное похолодание

10:07 | 27.10.2018

Фото: uralweb.ru

Тёплые осенние дни на Урале подходят к концу, уже сегодня в Екатеринбурге начнётся настоящая зима: резкое похолодание и снег.



Так, в субботу, 27 октября, в Екатеринбурге похолодает до почти нулевой температуры: уже вечером ожидается +1, а ночью температура опустится до нулевой отметки. В воскресенье, 28 октября, Екатеринбург пропадёт под снегом.



По информации Уральского гидрометцентра, в субботу, 27 октября, днём в городе будет облачно с прояснениями. И если днём существенных осадков не ожидается, то ночью всё-таки пойдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём составит от +5 до +7 градусов. При этом будет дуть западный ветер с порывами до 13-14 м/с.



В воскресенье похолодает заметно. Температура воздуха днём опустится до +2 градусов, а ночью – ниже нуля (0,-2). Днём синоптики обещают снег.