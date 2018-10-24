Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:07 | 27.10.2018

Фото: uralweb.ru

В эти выходные в Екатеринбурге начнётся существенное похолодание

Тёплые осенние дни на Урале подходят к концу, уже сегодня в Екатеринбурге начнётся настоящая зима: резкое похолодание и снег.

Так, в субботу, 27 октября, в Екатеринбурге похолодает до почти нулевой температуры: уже вечером ожидается +1, а ночью температура опустится до нулевой отметки. В воскресенье, 28 октября, Екатеринбург пропадёт под снегом.

По информации Уральского гидрометцентра, в субботу, 27 октября, днём в городе будет облачно с прояснениями. И если днём существенных осадков не ожидается, то ночью всё-таки пойдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём составит от +5 до +7 градусов. При этом будет дуть западный ветер с порывами до 13-14 м/с.

В воскресенье похолодает заметно. Температура воздуха днём опустится до +2 градусов, а ночью – ниже нуля (0,-2). Днём синоптики обещают снег.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:59 | 27.10.2018
В Екатеринбурге пропал мужчина с дезориентацией в пространстве

16:41 | 27.10.2018
В Екатеринбурге отреставрировали знаменитую мельницу Борчанинова-Первушина напротив ж/д вокзала

15:44 | 27.10.2018
Ночью в ДТП под Каменском-Уральским погиб мужчина-пешеход

14:34 | 27.10.2018
63 тысячи, и она ваша: в Екатеринбурге продают подпись Анджелины Джоли

13:15 | 27.10.2018
Следственный комитет Екатеринбурга отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти школьника в гимназии №47

13:01 | 27.10.2018
Острое воспаление связок: певицу Клаву Коку срочно госпитализировали после концерта в Екатеринбурге

12:26 | 27.10.2018
Нестюково имеет все шансы превратиться в одну большую свалку

12:22 | 27.10.2018
В закрытом режиме. В Перми начался суд над участником нападения в школе №127

12:12 | 27.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 октября 2018 года

12:00 | 27.10.2018
Коммунальная авария оставила Академический без холодной и горячей воды

11:21 | 27.10.2018
Французскому «человеку-пауку», покорившему небоскрёб в Екатеринбурге, вынесли тюремный срок

11:12 | 27.10.2018
Житель Верхней Салды сдал в полицию два пистолета времён Великой Отечественной войны

10:07 | 27.10.2018
В эти выходные в Екатеринбурге начнётся существенное похолодание

26.10.2018

23:03 | 26.10.2018
Стало известно, кто заплатит деньги за переименование аэропорта в Екатеринбурге

21:58 | 26.10.2018
В Екатеринбурге была замечена машина скорой помощи, развозящая еду и напитки

21:26 | 26.10.2018
Актёры театра в Екатеринбурге не получат гонорар из-за закрытия «Уралтрансбанка»

20:47 | 26.10.2018
Строительство в Екатеринбурге уральского Эрмитажа с треском провалилось

20:33 | 26.10.2018
Ушёл из дома и не вернулся: в поселке Большой Исток пропал 14-летний подросток

18:44 | 26.10.2018
В Перми открыто полноценное движение по улице Героев Хасана на реконструируемом участке

18:01 | 26.10.2018
Начальник УТУ Максим Чмора: «Уральское таможенное управление является одним из лучших в стране»

17:56 | 26.10.2018
Контроль за питьевой водой на Урале перевели в онлайн-режим

17:54 | 26.10.2018
«Водный союз» завершил работы на улице Коли Мяготина в Кургане. В субботу откроют движение

17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России

17:21 | 26.10.2018
Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку

17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края

17:06 | 26.10.2018
Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

17:04 | 26.10.2018
Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

16:56 | 26.10.2018
Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей

16:56 | 26.10.2018
В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу

16:53 | 26.10.2018
Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки

16:46 | 26.10.2018
На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края

16:24 | 26.10.2018
Энергетики помогут добросовестным ТСЖ Перми снизить затраты на коммунальные ресурсы

16:22 | 26.10.2018
В Екатеринбурге будет создан Экспертный совет по развитию культуры

15:58 | 26.10.2018
В Челябинске отпраздновали 70-летие Федерации профсоюзов

15:44 | 26.10.2018
Аэропорт Кольцово готов к работе в зимний период

15:32 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев

15:18 | 26.10.2018
Завтра пермская гимназия №2 примет участие в благотворительном проекте центрального телевидения Китая

15:09 | 26.10.2018
Сегодня утром в ДТП в Верхней Салде пострадали двое несовершеннолетних

14:54 | 26.10.2018
Более 3200 жителей Прикамья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России»

14:43 | 26.10.2018
Экс-глава Среднеуральска заплатит в бюджет более 60 млн рублей

14:18 | 26.10.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие заплатило штраф за рекламу салона, где занимались проституцией

14:02 | 26.10.2018
На трассе Екатеринбург — Курган в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Еще один подросток в больнице

13:58 | 26.10.2018
В уральской столице пройдет гражданская панихида памяти жертв политических репрессий

13:48 | 26.10.2018
В пермской школе №9 отметили юбилей педагога и тренера Владимира Кельсина

13:37 | 26.10.2018
В Прикамье продолжается масштабная оптическая стройка

13:33 | 26.10.2018
Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» сорвала процесс передачи квартир пайщикам

13:32 | 26.10.2018
В Тавде потушили пожар на складе с мебелью

13:26 | 26.10.2018
Пермская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 31,8 % с начала года

13:22 | 26.10.2018
Гендиректора компании-застройщика в Каменске-Уральском будут судить за хищение средств дольщиков



Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 