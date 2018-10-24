Стало известно, кто заплатит деньги за переименование аэропорта в Екатеринбурге

23:03 | 26.10.2018

Фото: ok.ru

Чтобы переименовать екатеринбургский аэропорт Кольцово, не потребуется выделять деньги бюджета Екатеринбурга или Свердловской области. Реализация проекта «Великие имена России» ограничится затратами лишь собственников аэропорта.



«Весь этот процесс "донаименования" не потребует финансирования от городского или регионального бюджетов, — сообщается на сайте мэрии. — Все сопутствующие затраты в данном случае будут нести собственники екатеринбургского аэропорта, входящего в состав холдинга "Аэропорты регионов"».



Кроме того, стало известно, что юридически аэропорт Кольцово не сменит своё официальное название даже после того, как ему добавят фамилию одного из великих деятелей. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на члена Общественной палаты Екатеринбурга Александра Смолина.



По словам Смолина, в деловых бумагах название «Кольцово» останется прежним. Единственное, что поменяется, — это внешний облик терминала. На здании аэропорта Екатеринбурга появится табличка с именем, которое победит в конкурсе.



Сейчас все россияне могут выбрать, в чью честь назвать аэропорт. Конкурс идёт на сайте проекта «Великие имена». В списке — 45 аэропортов России.



В лонг-листе претендентов на доименование Кольцово 10 имён. Это знаменитые уральцы или люди, которые сыграли большую роль в истории Екатеринбурга: Павел Бажов, Георгий Жуков, Акинфий Демидов, Василий Татищев, Петр I, Александр Попов, Петр Чайковский, Эдуард Россель, Борис Ельцин и Дмитрий Мамин-Сибиряк. Можно предлагать и свои варианты.