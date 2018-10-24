Строительство в Екатеринбурге уральского Эрмитажа с треском провалилось

20:47 | 26.10.2018

Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга

Сегодня, 26 октября, на сайте госзакупок завершился аукцион на строительство в Екатеринбурге здания культурного центра «Эрмитаж-Урал». На сегодняшний день на участие в тендере не было подано ни одной заявки. Торги провалились с треском.



«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — сообщается на сайте госзакупок.



Заказчиком выступила администрация Екатеринбурга. За реконструкцию объекта «Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» городские власти готовы были заплатить 217 миллионов рублей. Ожидалось, что за эти деньги подрядчик разработает план реконструкции здания бывшей типографии «Гранит» и возведёт новый трёхэтажный пристрой к главному зданию. Также на месте «Гранита» специалисты выявили объект наследия «Культурный слой Екатеринбурга середины XIX — начала XX столетия».



Отметим, проект создания культурного центра «Эрмитаж-Урал» появился ещё четыре года назад — в далёком 2014-м. Планировалось, что музей откроется уже в этом году, однако из-за отсутствия не только финансирования, но и желающих начинать стройку строительство основного корпуса на улице Вайнера даже не стартовало. Срок окончания работ перенесли на 2020 год, но вот чем кончится эта задумка, для горожан уже не загадка. Известно, что федеральный бюджет отказался финансировать проект.