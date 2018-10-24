Ушёл из дома и не вернулся: в поселке Большой Исток пропал 14-летний подросток

Полиция разыскивает 14-летнего Владимира Рогозникова, который ушёл из дома в посёлке Большой Исток и не вернулся. Как сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в поисках задействованы порядка 50 сотрудников ОВД и примерно такое же количество волонтеров. Особое внимание уделяется лесопарковым зонам, частному сектору и садовым товариществам.Сообщение об исчезновении мальчика поступило 22 октября. Мать подростка рассказала, что ранее ее сын неоднократно самовольно уходил из дома, но всегда возвращался самостоятельно.«Он состоит на учёте в ПДН, к уголовной ответственности не привлекался, сотовый телефон не имеет. Пропавший из многодетной семьи. У родителей один ребёнок уже погиб, семья воспитывает ещё одного мальчика и двух девочек. Законные представители Володи привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказал полковник Горелых.Приметы пропавшего школьника: рост 140–150 см, среднего телосложения, волосы короткие, тёмные. Был одет в пуховик тёмного цвета, чёрную шапку, джинсы тёмного цвета и чёрные ботинки.Всем, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по телефонам +7 (34374) 3-19-90 (дежурная часть полиции Арамиля), +7 (34374) 6-83-81 (дежурная часть полиции Сысерти), или по линии 02.