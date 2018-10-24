Начальник УТУ Максим Чмора: «Уральское таможенное управление является одним из лучших в стране»

18:01 | 26.10.2018

Уральские таможенники отметили профессиональный праздник. Огромную ответственность, усердие и сложную специфику работы должностных лиц отметил на торжественном собрании начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора: «Зачастую своей профессии мы отдаем гораздо больше внимания, чем нашим семьям. По результатам достижения контрольных показателей мы являемся одним из лучших управлений в стране».



Сегодня в Уральском таможенном управлении функционируют 8 таможен и 38 таможенных постов в 6 субъектах Уральского федерального округа, работу которых обеспечивают больше 2000 специалистов.



Только за 8 месяцев 2018 года таможенными органами Управления в федеральный бюджет перечислено 45,66 миллиарда рублей, что почти на 12 миллиардов больше, чем за этот же период прошлого года. За восемь месяцев уральскими таможенниками выявлено свыше 83 тысяч единиц контрафактной продукции, а также выявлено около шестисот фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 3 миллиарда 474 млн рублей.



За продуктивную работу и в честь праздника благодарностями, почетными грамотами, нагрудными знаками и медалями были награждены 35 сотрудников Уральского таможенного управления.