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17:56 | 26.10.2018

Контроль за питьевой водой на Урале перевели в онлайн-режим

Более 60 % россиян не интересуются качеством воды, при этом 84 % потребляют водопроводную воду. Таковы данные последних опросов ВЦИОМ. В крупнейших городах Урала жители сначала предпочитают кипятить, фильтровать или отстаивать ее. Но и такие методы не до конца эффективны. В Екатеринбурге и Челябинске контролировать качество питьевой воды для горожан помогают SIM-карты «МегаФона». В этих городах умные решения впервые применили в телеметрической системе контроля качества воды и функционирования водоматов.

Специалисты компании «Водоробот» организовали круглосуточный онлайн-анализ воды. Благодаря IoT-технологии «МегаФона» в реальном времени система отображает процесс работы каждого водомата. Основные рабочие параметры: объем подготовленной воды, ресурс и работоспособность фильтров, состояние системы ультрафиолетового обеззараживания — с помощью передачи данных по мобильной сети автоматически поступают на монитор диспетчеру.

«Каждый раз, когда вода из водомата наливается в бутылку покупателя, благодаря телеметрической системе автоматически снимаются показатели ее качества. Если есть несоответствие запрограммированным параметрам, система сообщит об этом в технический отдел. Дистанционно мы видим работу всех установок фильтрации. Чтобы обеспечить жителям городов чистую и доступную по цене воду, мы используем не только лабораторные исследования, но и современные телеком-технологии», — рассказал главный инженер компании «Водоробот» Александр Кондрашкин.

Помимо онлайн-мониторинга качества воды, специалисты «Водоробота» перевели на онлайн-контроль и весь автопарк специалистов по техническому обслуживанию водоматов. В каждый автомобиль установили бортовой контроллер с SIM-картой «МегаФона». Датчик обеспечивает сбор и передачу телематических данных. IoT-система оператора автоматически собирает и отображает на онлайн-карте все эксплуатационные параметры автомобиля: определяет его местонахождение, скорость, показывает маршрут, уровень и расход топлива, пробег транспортного средства.

«Любой бизнес можно сделать более эффективным. Именно для этого у нас есть технология интернета вещей (IoT). Онлайн-управление автопарком повышает дисциплину и стиль вождения водителей, а онлайн-мониторинг показателей работы техники позволяет своевременно устранять и предотвращать сбои. Свердловский бизнес в лидерах на Урале по подключениям таких услуг», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Каждая четвертая SIM-карта оператора на Урале используется в оборудовании. Всего по стране в IoT-решениях работает уже 6,6 млн SIM-карт «МегаФона».

Информационная справка

Компания «Водоробот» с 2005 года занимается очисткой воды и установкой промышленных фильтров. С 2013 года сеть развивается в Екатеринбурге (225 водоматов), с 2017 года — в Самаре (60 водоматов) и Челябинске (40 водоматов). Водоматы «Водоробот» устанавливаются внутри жилых микрорайонов, в шаговой доступности для всех жителей. Станции работают автоматически в круглосуточном режиме.

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© «Вечерние Ведомости»

 


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