17:21 | 26.10.2018

oblgazeta.ru

Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку: он написал соответствующее заявление, которое будет рассмотрено на внеочередном заседании местной думы, сообщает «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники.



По информации издания, после отставки Беспалова исполнять обязанности главы будет и.о. замглавы по экономике Сергей Карабатов, а сам Беспалов перейдёт на работу в областное министерство энергетики и ЖКХ.



Напомним, что ранее депутаты Алапаевской городской думы потребовали рассмотреть вопрос об отставке Сергея Беспалова. Причиной, по их словам, стала некомпетентность главы.