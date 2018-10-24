Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

17:04 | 26.10.2018

icokaraulny.tggram.com

Специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Он отметил, что заявка уральской столицы пользуется всесторонней поддержкой руководства государства.



«Шансы достаточно высокие. Екатеринбург сумел представить сбалансированную заявку, у которой очень много союзников на федеральном и на международном уровне. Федеральное правительство предельно активно поддерживает заявку, в июле на Генассамблее Международного бюро выставок ее представлял первый вице-премьер Антон Германович Силуанов, который дал значимые гарантии», - сказал Дмитрий Песков.



Напомним, что ранее Дмитрий Песков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представили в Международном бюро выставок в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.



За право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.