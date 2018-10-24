На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

МО МВД России «Ивдельский» разыскивает пропавшего без вести уроженца Челябинска Евгения Белоглазова 1980 года рождения.Утром 21 октября мужчина отправился на резиновой лодке светло-серого цвета вверх по течению реки Пелым на рыбалку. Последний раз его видели около 16:00 21 октября рядом с охотничьей избой, где он развёл костер.Белоглазов был одет в штаны защитного зелёного цвета типа «флора», тёмно-серую куртку с оранжевыми вставками, серую вязаную шапку и резиновые сапоги до колен.Всех, кому что-либо известно о местонахождении уральца, просят сообщать информацию по телефонам: 902, +79536090934, 83438622073, 83438622442.