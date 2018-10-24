Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:46 | 26.10.2018

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

МО МВД России «Ивдельский» разыскивает пропавшего без вести уроженца Челябинска Евгения Белоглазова 1980 года рождения.

Утром 21 октября мужчина отправился на резиновой лодке светло-серого цвета вверх по течению реки Пелым на рыбалку. Последний раз его видели около 16:00 21 октября рядом с охотничьей избой, где он развёл костер.

Белоглазов был одет в штаны защитного зелёного цвета типа «флора», тёмно-серую куртку с оранжевыми вставками, серую вязаную шапку и резиновые сапоги до колен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении уральца, просят сообщать информацию по телефонам: 902, +79536090934, 83438622073, 83438622442.

На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России

17:21 | 26.10.2018
Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку

17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края

17:06 | 26.10.2018
Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

17:04 | 26.10.2018
Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

16:56 | 26.10.2018
Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей

16:56 | 26.10.2018
В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу

16:53 | 26.10.2018
Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки

16:46 | 26.10.2018
На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака

16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края

16:24 | 26.10.2018
Энергетики помогут добросовестным ТСЖ Перми снизить затраты на коммунальные ресурсы

16:22 | 26.10.2018
В Екатеринбурге будет создан Экспертный совет по развитию культуры

15:58 | 26.10.2018
В Челябинске отпраздновали 70-летие Федерации профсоюзов

15:44 | 26.10.2018
Аэропорт Кольцово готов к работе в зимний период

15:32 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев

15:18 | 26.10.2018
Завтра пермская гимназия №2 примет участие в благотворительном проекте центрального телевидения Китая

15:09 | 26.10.2018
Сегодня утром в ДТП в Верхней Салде пострадали двое несовершеннолетних

14:54 | 26.10.2018
Более 3200 жителей Прикамья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России»

14:43 | 26.10.2018
Экс-глава Среднеуральска заплатит в бюджет более 60 млн рублей

14:18 | 26.10.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие заплатило штраф за рекламу салона, где занимались проституцией

14:02 | 26.10.2018
На трассе Екатеринбург — Курган в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Еще один подросток в больнице

13:58 | 26.10.2018
В уральской столице пройдет гражданская панихида памяти жертв политических репрессий

13:48 | 26.10.2018
В пермской школе №9 отметили юбилей педагога и тренера Владимира Кельсина

13:37 | 26.10.2018
В Прикамье продолжается масштабная оптическая стройка

13:33 | 26.10.2018
Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» сорвала процесс передачи квартир пайщикам

13:32 | 26.10.2018
В Тавде потушили пожар на складе с мебелью

13:26 | 26.10.2018
Пермская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 31,8 % с начала года

13:22 | 26.10.2018
Гендиректора компании-застройщика в Каменске-Уральском будут судить за хищение средств дольщиков

13:03 | 26.10.2018
В День народного единства в Перми не будет продаваться алкоголь

12:57 | 26.10.2018
В выходные в Перми похолодает

12:47 | 26.10.2018
В Екатеринбурге суд вынес приговор фальшивомонетчику, задержанному оперативниками УФСБ

12:39 | 26.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 октября 2018 года

12:03 | 26.10.2018
В Тавде горит цех с пиломатериалами

11:53 | 26.10.2018
Замгубернатора Азат Салихов возглавил наблюдательный совет свердловской Федерации бокса

11:34 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл откроет в Екатеринбурге выставку о Белом движении

11:19 | 26.10.2018
За последние дни на свердловской железной дороге погибли два человека

11:02 | 26.10.2018
В Курганской области полиция изъяла из незаконного оборота более 1000 единиц «чудодейственных» БАДов

10:58 | 26.10.2018
Амурская тигрица Джуна поселилась в Екатеринбургском зоопарке

10:42 | 26.10.2018
Минкульт России возьмется за реставрацию Далматовского монастыря

10:37 | 26.10.2018
Послушание и ловкость: в Екатеринбурге прошли сборы кинологов

10:16 | 26.10.2018
Семерых жителей Первоуральска осудили за организацию азартных игр

09:57 | 26.10.2018
На Урале у должника арестовали коров, гусей и свинью

09:35 | 26.10.2018
На Полевском тракте насмерть сбили женщину

09:17 | 26.10.2018
Ночью на улице Заводской загорелась Audi

25.10.2018

22:40 | 25.10.2018
В Екатеринбурге ограбили немецкого консула. Эксклюзивные фото нападавших

комментариев: 1

22:30 | 25.10.2018
«Автомобилист» продолжил победную серию в игре против «Металлурга»

21:02 | 25.10.2018
БК «Урал» проведет мастер-класс для пятиклассников екатеринбургской школы № 53

20:47 | 25.10.2018
Для борьбы с гололедом на трассах УрФО закуплено около 200 тысяч тонн реагентов

20:35 | 25.10.2018
В честь 98-летия УрФУ студенты устроят самый масштабный хоровод на Урале

20:16 | 25.10.2018
В ДТП на Серовском тракте водитель трактора погиб после столкновения с большегрузом



Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 