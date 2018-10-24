В Екатеринбурге будет создан Экспертный совет по развитию культуры

16:22 | 26.10.2018

Управление культуры администрации Екатеринбурга намерено создать Экспертный совет для разработки предложений по развитию культурной отрасли города. Предполагается, что с помощью него власть выстроит конструктивный диалог с горожанами, профессиональным сообществом и бизнесом.



В задачи совета войдёт открытое обсуждение стратегическиx программ культурной сферы, формирование предложений об улучшении качества работы учреждений культуры, а также поддержка перспективныx муниципальных учреждений культуры.



В Совет войдут 30 человек из разныx сфер деятельности. Подать заявку можно до 1 ноября по электронной почте culture@ekadm.ru с пометкой «Экспертный совет». В заявке необходимо указать ФИО, сферу деятельности и два-три предложения по улучшению культурной жизни города.



Состав Экспертного совета сформируют до 15 ноября, а его первое заседание пройдёт 8 февраля 2019 года в рамках форума Culturalica.



«Нам важно знать, как горожане воспринимают и оценивают культурную сферу города, для создания программ развития нужны конструктивные предложения», — отмечает начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская.