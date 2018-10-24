15:44 | 26.10.2018

aviajekspress.ru

Екатеринбургский аэропорт Кольцово готов к работе в зимний период. Специальная комиссия проверила все сооружения, состояние техники, оборудования, запасы противообледенительной жидкости и химических реагентов, укомплектованность персоналом, безопасность и орнитологическое обеспечение.



«По результатам проверки ход подготовки Кольцово к зиме признан соответствующим действующим нормативным документам, вынесено положительное решение: аэропорт готов к осенне-зимнему периоду — 2018/2019», — сообщает пресс-служба аэропорта.



Для обработки воздушных судов противообледенительными составами в Кольцово работают пять машин. Обычно за сезон расходуется более 200 тонн противообледенительной жидкости и более 100 тонн реагентов.