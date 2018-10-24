Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл представил прихожанам монастыря Царственных страстотерпцев нового наместника – игумена Леонтия (Козлова). Ранее он служил в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.«Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода наместником монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев здесь, в урочище Ганина Яма, назначен игумен Леонтий, который сегодня вступает в эту должность», - сказал митрополит.Монастырь Царственных страстотерпцев построен в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом на месте шахты, в которую 17 июля 1918 года были сброшены тела Николая II и его семьи, канонизированных Русской православной церковью.