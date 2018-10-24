Сегодня утром в ДТП в Верхней Салде пострадали двое несовершеннолетних

Сегодня утром на улице Воронова в Верхней Салде произошло ДТП – автомобиль KIA Cerato при обгоне сбил девушку 2002 года рождения и ее брата 2009 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате девушка получила сотрясение мозга, она госпитализирована. У мальчика незначительные травмы, его отпустили домой.«В ходе выяснения обстоятельств ДТП, установлено, что дети ежедневно ходят в свои образовательные организации по данному маршруту, который показала им мама. Старшая девочка провожает младшего брата до школы, а затем направляется на учебу в техникум», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.