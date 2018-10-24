Экс-глава Среднеуральска заплатит в бюджет более 60 млн рублей

14:43 | 26.10.2018

ok.ru

Накануне, 25 октября, Верхнепышминский городской суд принял решение взыскать с бывшего главы городского округа Среднеуральск Бориса Тарасова 61,7 млн рублей. Экс-глава признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки должностному лицу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с ноября 2012 года по декабрь 2013 года Тарасов способствовал незаконному предоставлению земельного участка в собственность дачному некоммерческому партнерству «Коптяки 12» под дачное строительство. Бюджету городского округа Среднеуральск был причинен ущерб на сумму более 49,3 млн рублей, бюджету Свердловской области – на сумму более 12,3 млн рублей.



Отметим, что судебный акт пока не вступил в законную силу. Ранее Тарасова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.