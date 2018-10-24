В Екатеринбурге автобусное предприятие заплатило штраф за рекламу салона, где занимались проституцией

14:18 | 26.10.2018

Екатеринбургское муниципальное объединение автобусных предприятий выплатило штраф – 100 тысяч рублей – за недопустимую рекламу, сообщает пресс-служба свердловского УФАС.



Напомним, что на борту автобуса маршрута №95 была размещена реклама массажного салона «MEN*S VIP CLAB» с изображением лица девушки в ажурной повязке. Ранее сотрудники ОУР УМВД России по Екатеринбургу в ходе проверочной закупки выявили в салоне факт занятия проституцией.



По закону ответственность за рекламу несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.