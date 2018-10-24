В уральской столице пройдет гражданская панихида памяти жертв политических репрессий

13:58 | 26.10.2018

Владимир Радченко

В ближайшее воскресенье, 28 октября, у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта пройдет гражданская панихида. Для горожан будут работать бесплатные автобусы. Отправление в 12:00 от здания администрации Екатеринбурга, выезд обратно в 14:05.



Мемориал открыли в 1996 году. Здесь установлены многочисленные плиты с фамилиями жертв репрессий. В прошлом году у мемориала появились «Маски скорби», сделанные по эскизу знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.



Как отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в этом году у мемориала уже провели более 20 мероприятий.