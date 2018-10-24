Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» сорвала процесс передачи квартир пайщикам

13:33 | 26.10.2018

Застройщик коттеджного поселка «Бухта Квинс» ООО «ЭлитСтрой» обвиняет председателя одноименного ПЖСК Зилю Булатову в оказании препятствий по передаче домов пайщикам. Накануне между представителем застройщика адвокатом Изюровым и Зилей Булатовой состоялась очередная встреча по вопросу передачи жилого дома № 23в по ул. Изоплитной.



Женщина должна была предоставить данные о разнице в площадях по обмерам БТИ и данные из соглашений о внесении пая и об уровне отделки квартир, но Булатова, по словам застройщика, демонстрируя нежелание принимать объект, в очередной раз сорвала составление и подписание акта приема-передачи, отказавшись включить в акт необходимую информацию.



Между тем дома полностью готовы к заселению. Подключено и работает отопление, в квартирах тепло, есть свет, горячая и холодная вода, придомовая территория полностью благоустроена.



По мнению руководства ООО «ЭлитСтрой», действия Булатовой препятствуют передаче домов и нарушают права пайщиков, а её требования абсурдны. В связи с этим дальнейшее взаимодействие с Булатовой как с председателем ПЖСК «Бухта Квинс» застройщик считает бессмысленным.



Напомним, что в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по уголовному делу в отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, которая обвиняется по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда или иного судебного акта»). Дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 4 Наталья Чехмакина. Следующее заседание назначено на 21 ноября.



По мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.



Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.