В Тавде потушили пожар на складе с мебелью

13:32 | 26.10.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Полтора часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем на складе с пиломатериалами и мебелью в Тавде.



«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня с кровли на помещения ангара. На данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Напомним, что информация о пожаре поступила в 10:27. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.