Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 октября 2018 года

12:39 | 26.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 25.10.2018 до 08:00 26.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 207 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 116 преступных деяний. В том числе: семь грабежей, 32 кражи, 17 фактов незаконного оборота наркотиков и два случая неправомерного завладения чужим автотранспортом.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняло участие 7520 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 55 сотрудников полиции и 41 представитель частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.