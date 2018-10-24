В Тавде горит цех с пиломатериалами

В городе Тавда Свердловской области на улице Матросова горит цех с пиломатериалами и мебелью. Площадь пожара составляет 1200 кв.м.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 15 человек. Информации о пострадавших не поступало.«Сложность тушения пожара заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку. Пожарные работают по повышенному номеру сложности «Пожар №2», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава.