Замгубернатора Азат Салихов возглавил наблюдательный совет свердловской Федерации бокса

11:53 | 26.10.2018

kommersant.ru

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов избран председателем наблюдательного совета областной Федерации бокса.



«Нам нужны такие сильные лидеры, как Азат Равкатович, чтобы Федерация работала более эффективно», - отметил руководитель Федерации, олимпийский чемпион Егор Мехонцев.



Напомним, что в ближайшие годы в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице будут построены центры бокса. Правительство Свердловской области обеспечит создание центров, Федерация бокса - оснащение спортивным инвентарем.



Сейчас более 10 тысяч свердловчан занимаются боксом.