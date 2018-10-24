Митрополит Кирилл откроет в Екатеринбурге выставку о Белом движении

11:34 | 26.10.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

27 октября в Духовно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге откроется выставка «С нами Бог, да воскреснет Россия!», посвященная пребыванию солдат Белого движения на полуострове Галлиполи.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, выставку откроет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Посетители увидят фотографии из личных архивов потомков членов Белого движения из Франции, Бельгии, Великобритании, Австралии, США.



В 1920—1921 годах на Галлипольском полуострове (Турция) разместились части Русской армии генерала Петра Врангеля, эвакуированные из Крыма. Здесь было создано Общество Галлиполийцев.