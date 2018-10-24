За последние дни на свердловской железной дороге погибли два человека

11:19 | 26.10.2018

mota.ru

Двое мужчин смертельно травмированы на разных участках Свердловской железной дороги. Инциденты произошли 19 и 22 октября.



В первом случае на станции «Екатеринбург-Сортировочный» травмы получил 65-летний мужчина. Он перелезал железнодорожный состав, который в этот момент начал движение. Пострадавший скончался на месте.



Второй инцидент произошёл на перегоне «Первоуральск-Подволошная». Мужчина 1972 года рождения перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом, машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.



«В настоящее время по каждому факту следователями СК России выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий», - сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.