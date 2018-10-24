Амурская тигрица Джуна поселилась в Екатеринбургском зоопарке

Еще весной в Екатеринбургский зоопарк из Московского зоопитомника привезли самку амурского тигра по кличке Джуна, однако показываться посетителям она стала совсем недавно.«Сейчас Джуна освоилась на новом месте, с удовольствием гуляет по вольере и даже начала играть с посетителями в «прятки», - рассказали в пресс-службе зоопарка.Тигрица попала в Екатеринбург по Европейско-азиатской программе размножения и сохранения амурских тигров. Сейчас Джуна еще подросток. Половозрелыми тигры становятся к трём-четырём годам.В зоопарке отмечают, что новая питомица отличается робким характером. Она родилась в зоопитомнике Московского зоопарка, который находится за городом, и посетители там бывают редко.