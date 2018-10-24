Послушание и ловкость: в Екатеринбурге прошли сборы кинологов

В Екатеринбурге завершились трёхдневные региональные сборы спасателей-кинологов. В ходе испытаний 16 кинологических расчётов продемонстрировали умение искать пострадавших людей в экстремальных ситуациях, поиски проводились в лесной зоне и разрушенном здании. Прошедшие испытание кинологи и их питомцы получили доступ к работе.«Судейская коллегия оценивала работу кинолога, собаки и давала комплексную оценку действиям кинологического расчёта в целом. Общая оценка выставлялась исходя из слаженности, взаимопонимания и эффективности действий кинолога и собаки», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.На этапе «Послушание и ловкость» лучшими стали спасатель Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России УРПСО Эльвира Волкова с бельгийской овчаркой Жесси, в поисках пострадавших в природной среде отличились представитель поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Дубино и его лабрадор-ретривер Бэлла, наибольшее количество баллов за поиск пострадавших в завалах здания получили Мария Горшкова, представляющая УРПСО, и бельгийская овчарка Афина.Кинологов наградили медалями и почётными дипломами, питомцев - лакомствами и игрушками.