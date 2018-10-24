Новости дня
10:37 | 26.10.2018
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Послушание и ловкость: в Екатеринбурге прошли сборы кинологов
«Судейская коллегия оценивала работу кинолога, собаки и давала комплексную оценку действиям кинологического расчёта в целом. Общая оценка выставлялась исходя из слаженности, взаимопонимания и эффективности действий кинолога и собаки», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На этапе «Послушание и ловкость» лучшими стали спасатель Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России УРПСО Эльвира Волкова с бельгийской овчаркой Жесси, в поисках пострадавших в природной среде отличились представитель поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Дубино и его лабрадор-ретривер Бэлла, наибольшее количество баллов за поиск пострадавших в завалах здания получили Мария Горшкова, представляющая УРПСО, и бельгийская овчарка Афина.
Кинологов наградили медалями и почётными дипломами, питомцев - лакомствами и игрушками.
© «Вечерние Ведомости»
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