Семерых жителей Первоуральска осудили за организацию азартных игр

10:16 | 26.10.2018

opentown.org

В Первоуральске вынесли приговор семерым местным жителям, признанным виновными в организации и проведении азартных игр.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, перед судом предстали группы из двух-трёх человек, которые независимо друг от друга организовали и проводили игорную деятельность с использованием сети Интернет.



Всего было возбуждено три уголовных дела. Молодые люди признали свою вину. В итоге суд назначил всем семерым наказание в виде меры уголовно-правового характера – штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей.