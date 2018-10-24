На Урале у должника арестовали коров, гусей и свинью

09:57 | 26.10.2018

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В Кировградский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с должника 400 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП.



Так как мужчина не спешил погашать задолженность, у него арестовали имущество — скот и птицу.



«Из ликвидного имущества у должника обнаружено: гуси, возраст один год, 3 штуки; курицы в количестве 10 штук и один петух, 3 коровы и свинья Машка шести месяцев от роду», — уточнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



В итоге уралец самостоятельно продал гусей, кур и свинью, после чего приступил к погашению задолженности, чтобы не лишиться еще и коров.