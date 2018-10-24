На Полевском тракте насмерть сбили женщину

Накануне, 25 октября, на Полевском тракте произошло смертельное ДТП — автомобиль Daewoo Matiz сбил женщину-пешехода, передаёт пресс-служба «СОВЫ».29-летняя девушка, управлявшая машиной, ехала со стороны Екатеринбурга в направлении Горного Щита. Под колёса её автомобиля попала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.«Она не дошла до нерегулируемого пешеходного перехода 6 метров. Женщина погибла, ей было около 60 лет. Но документов у неё с собой не было, поэтому личность погибшей пока не установлена», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.