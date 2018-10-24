Ночью на улице Заводской загорелась Audi

09:17 | 26.10.2018

Минувшей ночью на улице Заводской в Екатеринбурге горел автомобиль Audi A8 L. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:22.



К месту происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения, но пожар был потушен населением до их прибытия.



«На площади 1 кв. м поврежден моторный отсек автомобиля Audi A8 L», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Владелец машины считает, что мог быть поджог.



«В настоящее время говорить о причинах возгорания преждевременно. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.