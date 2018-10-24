БК «Урал» проведет мастер-класс для пятиклассников екатеринбургской школы № 53

21:02 | 25.10.2018

Фото: wallbox.ru

Баскетболисты клуба «Урал» проведут спортивный мастер-класс для учеников пятого класса екатеринбургской школы № 53. Мероприятие запланировано на 12 ноября.



По информации пресс-службы баскетбольного клуба, решение провести урок баскетбола для школьников появилось после того, как спортсмены узнали об инциденте в школе, когда один из учеников получил двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх».



Напомним, вчера в СМИ распространялась информация о том, как учитель физкультуры поставил пятикласснику двойку за невыполнение домашнего задания — просмотра фильма. Однако стало известно, что вместо просмотра фильма можно было сделать доклад о баскетболисте, однако ученик и этого не сделал. Впрочем, неудовлетворительную оценку из журнала убрали.