Для борьбы с гололедом на трассах УрФО закуплено около 200 тысяч тонн реагентов

20:47 | 25.10.2018

Фото: molnet.ru

Для борьбы с гололедом на федеральных трассах УрФО закуплено более 197 тысяч тонн реагентов. Об этом сообщил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.



По словам Борисова, этой зимой для предотвращения гололеда на трассах будет задействовано 378 единиц дорожной техники: грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики.



Также сообщается, что подрядные организации будут вести патрулирование на автомобилях с видеорегистраторами, таким образом за ситуацией в онлайн-режиме будут следить диспетчеры «Уралуправтодора».