В честь 98-летия УрФУ студенты устроят самый масштабный хоровод на Урале

20:35 | 25.10.2018

Фото: geniusloci.io

В эту пятницу, 26 октября, Уральский федеральный университет отметит свое 98-летие. Как сообщает пресс-служба УрФУ, завтра на площади перед вузом студенты устроят самый масштабный на Урале хоровод, в котором примут участие студенты из 13 институтов университета.



Сообщается, что в честь праздника в главном корпусе УрФУ будет открыта экспозиция с праздничными елками, под которые можно положить праздник. Также завтра планируется чаепитие с 80-килограммовым тортом.



Напомним, старейший университет уральского региона был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. Затем из одного университета были созданы Уральский государственный университет (УрГУ) и Уральский политехнический институт (УПИ). К 2011 году произошел процесс объединения УГТУ-УПИ и УрГУ в единый Уральский федеральный университет (УрФУ).