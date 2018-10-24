В ДТП на Серовском тракте водитель трактора погиб после столкновения с большегрузом

20:16 | 25.10.2018

Фото: e1.ru

Сегодня, 25 октября, вечером на Серовском тракте большегруз столкнулся с трактором. По предварительным данным, от удара водитель трактора погиб на месте.



Информация о ДТП появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Сообщается, что от удара трактор перевернулся. Информации о других пострадавших нет. Личность погибшего водителя пока не установлена, на месте работают сотрудники ГИБДД.



Сейчас движение транспорта по трассе ограничено, место ДТП автомобилисты объезжают по обочине.