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20:16 | 25.10.2018
Фото: e1.ru
В ДТП на Серовском тракте водитель трактора погиб после столкновения с большегрузом
Информация о ДТП появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Сообщается, что от удара трактор перевернулся. Информации о других пострадавших нет. Личность погибшего водителя пока не установлена, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Сейчас движение транспорта по трассе ограничено, место ДТП автомобилисты объезжают по обочине.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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