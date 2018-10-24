Евгений Куйвашев представил в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

17:37 | 25.10.2018

Сегодня в Париже прошёл симпозиум «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» в поддержку российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Делегатам стран — членов Международного бюро выставок презентовали возможности уральской столицы. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.



«Ключевая роль Екатеринбурга и Свердловской области в развитии страны позволяет нам с уверенностью планировать этот масштабный и амбициозный проект. Свердловская область справедливо считается одной из наиболее привлекательных территорий России для проведения масштабных международных мероприятий. Мы верим в победу нашей заявки и знаем наверняка: ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения», — сказал глава Среднего Урала.



Среди участников симпозиума оказались и представители французского архитектурного бюро «Бешу и партнеры», разработавшего концепцию ЭКСПО-парка в Екатеринбурге.



Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.