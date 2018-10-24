В Екатеринбурге официально заработала Уральская электронная таможня

16:41 | 25.10.2018

tyumedia.ru

Сегодня, 25 октября, в Екатеринбурге официально начала работать Уральская электронная таможня. Ведомство создано для декларирования товаров исключительно в электронной форме, что должно способствовать развитию международной торговли. На таможню будут поступать декларации со всего Уральского федерального округа.



«Утром мы выпустили первую электронную декларацию для Магнитогорского металлургического комбината. Выпуск занял всего 14 минут. Сам товар — металлопрокат — находился на самом комбинате. К часу дня нам поступило около 400 деклараций, плановая же нагрузка на Уральскую электронную таможню составляет 900–1000 деклараций ежедневно», — рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.



В 2018 году электронные таможни созданы в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском таможенных управлениях.