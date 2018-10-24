Стали известны некоторые подробности обысков в квартире кемеровского депутата по делу «Зимней вишни»

16:34 | 25.10.2018

Фото: ОТВ

Изданию «Вечерние ведомости» стали известны некоторые подробности обысков, которые провели накануне утром силовики в квартире депутата горсовета Кемерово Евгения Мордовина. Следователи, включая следователя по особо важным делам СКР, при силовом сопровождении бойцов СОБР Росгвардии зашли внутрь около пяти часов утра. Сопротивления депутат не оказывал и добровольно открыл дверь.



После того как обыски были проведены в квартире, следователи спустились в подземный гараж жилого комплекса, где тщательному досмотру были подвергнуты транспортные средства Мордовина с кемеровскими номерами — Volkswagen Touareg и Lexus LX570 (с госномерами «ААА»).



Напомним, что в обысках также принимали участие оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Оперативное сопровождение спецоперации проводила ФСБ. По данным издания, оперативно-следственные мероприятия проводятся в связи с трагическими событиями в торговом центре «Зимняя вишня».



Евгения Мордовина и Екатеринбург связывают крупные строительные проекты — он является генеральным директором ООО «ЕМЗ», которое осуществляет строительство жилого комплекса «Макаровский квартал» на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода. Кроме этого, он выступает руководителем проекта «Нагорный» по строительству одноименного ЖК вблизи завода «Уралкабель». До переезда в уральскую столицу Мордовин занимал пост заместителя директора по капстроительству ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Известно также, что Мордовин занимал пост генерального директора компании ООО «Екатеринбург-Сити» — застройщика «Башни Исеть».



Согласно декларации о доходах за 2017 год, Мордовин заработал больше всех своих коллег по парламенту горсовета Кемерово — 204,5 млн руб. У него в собственности квартира площадью 170,9 кв. м, два гаража, 16 нежилых помещений, два вспомогательных помещения, 206 парковочных мест, автомобили BMW 630-CL и Porsche Macan S, снегоход Arctic Cat T50. В 2016 году господин Мордовин заработал почти вдвое меньше — 111,8 млн руб. Тогда у него не было 16 нежилых помещений и машино-мест.



Напомним, что 25 марта 2018 года в результате пожара, который вспыхнул на 4-м этаже комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, из них 41 ребенок.