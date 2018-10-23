Уральские дорожные службы перешли на зимний режим работы

15:48 | 25.10.2018

archiveserdobsk.pnzreg.ru

Дорожные службы ФКУ «Уралуправтодор» перешли на зимний режим работы. Сотрудники и техника готовы к сезону на 100 %, сообщил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.



Для предотвращения гололеда и снежного наката на уральских трассах будут работать 378 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона, сотовой связью, световыми балками и светодиодными знаками.



Кроме того, подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование на автомобилях. Также подготовлены производственные базы, заготовлено 197 тысяч тонн реагентов. На всей протяженности федеральных трасс работают 35 метеостанций и 90 видеокамер. За обстановкой в круглосуточном режиме следит диспетчер дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора».



Отметим, что в этом году дорожники начали сотрудничать с радиостанциями, которые сообщают водителям о состоянии проезда, ДТП, ограничениях движения и ремонтах. Информация о частотах радиостанций размещена на дорожных знаках, установленных при выезде на трассу.



Телефон дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).